Inclusió
La Lliga Fedic torna a Escaldes amb una jornada de bàsquet inclusiu
Els partits es disputaran dissabte al pavelló del Prat Gran
La lliga Fedic torna a Escaldes-Engordany el dissabte 22 de novembre en el Pavelló del Prat Gran. Set equips de bàsquet amb capacitats especials s'enfrontaran entre ells per disputar la quarta edició de la Lliga on els resultats no tenen importància perquè el que interessa en aquest esdeveniment "és que tots els jugadors, els familiars i el públic que vinguin gaudeixin d'una jornada de bàsquet meravellosa", ha destacat l'entrenador de l'equip de capacitats especials del MoraBanc Andorra, Carles Segués.
La jornada començarà a partir de les 10:30 hores i es faran sis partits de bàsquet a mitja pista. Concretament, set equips amb capacitats especials i al voltant d'un centenar de jugadors gaudiran del bàsquet a Escaldes-Engordany. El MoraBanc Andorra debutarà a primera hora davant el Pineda Mediterrània. "Segurament veureu i tornareu a les arrels del que és l'esport", ha indicat el director del bàsquet formatiu del BC MoraBanc Andorra, David Eudal. "A través d'una competició es troben molts jugadors i jugadores que al final el que fan és demostrar que l'esport es tracta de ser bon company, de mostrar respecte pels rivals, per l'àrbitre, pels companys, pels entrenadors, i que segurament és una de les jornades en què es veuen més rialles", ha afegit Eudal.
El comú d'Escaldes convida a tothom anar a veure algun dels partits que es disputaran. "Convido a tothom que el dia 22 passin pel Pavelló del Prat Gran encara que sigui una estona a gaudir de l'espectacle que es fa allà, dels partits de bàsquet que es fan i de la il·lusió que desprenen els jugadors que participen en aquesta lliga. És d'aquelles coses que omplen", ha destacat el cònsol menor, Quim Dolsa. El polític ha destacat que molts dels jugadors que competeixen en aquest esdeveniment esportiu tenen "un nivell físic espectacular" i que tècnicament li faria "por posar-me a la pista perquè crec que em passarien per sobre", ha esmentat Dolsa. Per aquest motiu, el cònsol ha aconsellat que qui tingui un moment, que els vagi a veure perquè "crec que s'ho passarà molt bé".
Precisament un dels jugadors que participarà d'aquesta lliga Fedic ja ha fet córrer la veu perquè molta gent assisteixi a la competició. "Els hi he dit a tots els meus amics que m'agrada molt i que vinguin a veure el bàsquet", ha explicat el jugador de l'equip amb capacitats especials del MoraBanc Andorra, Gerard Amat. Més enllà de la competició, Amat té clar que encara que es guanyi o es perdi "no passa res". I és que el més important d'aquestes jornades és que les persones amb capacitats especials gaudeixin del bàsquet i, sobretot, passin una bona estona.
L'any passat molts dels participants van tenir l'oportunitat d'assistir a un partit d'ACB coincidint que el MoraBanc Andorra jugava el mateix cap de setmana. Enguany, no queda clar que això sigui possible, malgrat que l'Andorra jugarà diumenge a casa contra el Club Joventut de Badalona. Des del club es treballa perquè sigui possible repetir experiència, però encara no hi ha res tancat. "Hi ha un parell d'equips que es queden a dormir aquí i llavors veurem si s'ho poden manegar per assistir al partit, però no ho tenim encara del tot segur, ho hem fet coincidir, però no hem pogut encaixar tots els horaris", ha comentat Eudal. Poc després d'aquestes paraules, Amat ha demanat al director esportiu del club andorrà si durant els partits de la lliga Fedic "poden venir els jugadors del primer equip del MoraBanc" a veure'ls. Eudal ha respost que "ho intentarem", però també ha deixat clar que serà difícil perquè els jugadors del MoraBanc Andorra hauran d'entrenar el dissabte.