ESCACS
Andorra supera Malta i ja suma quatre victòries
L’equip andorrà present al Campionat d’Europa de petits estats que es disputa a Larnaca (Xipre) va assolir ahir el quart triomf de la competició en cinc rondes disputades. Andorra va despatxar la jornada amb una victòria davant Malta per 2,5 a 1,5 i segueix a la tercera posició del campionat. El grup format per Óscar de la Riva, Dani Gómez, Marc González, Esteve Mateu i Serni Ribera només ha claudicat davant el conjunt amfitrió, Xipre, líder de l’Europeu.