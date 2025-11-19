CICLISME
Adrià Regada acaba segon sub 23 a la Copa Catalana de la Seu d’Urgell
Adrià Regada va ser un dels noms propis del 6è Gran Premi la Seu d’Urgell de ciclocròs, on va aconseguir una brillant segona posició sub 23, consolidant-se com un dels joves més competitius del calendari. La prova celebrada, de la Copa Catalana de l’especialitat, va reunir més de 230 inscrits sota l’organització de l’Sprint Club Andorra.
En categoria elit masculina, el ciclista olímpic Jofre Cullell (BH Coloma Team) va sumar una nova victòria i ho va fer amb un minut d’avantatge sobre Marc Romero (Bike Garraf), líder actual del campionat, i sobre Aleix Casanovas (SC Ilerdense). La prova femenina va estar marcada pel domini aclaparador de Laia Bosch (Massi Baix Ter), que va ampliar el lideratge imposant-se amb gairebé dos minuts d’avantatge sobre Sílvia Cuatrecasas i amb més de tres respecte a la millor elit, M. Mayalen Noriega.