Motor
El Rally3, la gran novetat de les Andbank GSeries
La tradicional competició sobre neu estrenarà la categoria en la nova edició
Les Andbank GSeries presentaran per aquesta edició la novetat de la categoria Rally3, primers 4x4 de l’escala FIA i que és “una aposta ferma per oferir una pretemporada real als pilots que apunten a Europeu o Mundial”, tal com ha apuntat durant la presentació de la prova el director del Circuit Andorra–Pas de la Casa, Àlex Bercianos. Les inscripcions avancen a ritme excel·lent —“hem tancat Side by Side i Rally3 ja té els sis pilots mínims”, apunta— i el circuit preveu graelles quasi plenes.
El campionat començarà el 20 de desembre i seguirà el 10, 17 i 31 de gener, buscant “les millors condicions de neu i fred” per garantir l’espectacle habitual. Les GSeries tindran quatre disciplines: Giand, Side by Side, KartCross i Rally3 i comptarà amb la presència de pìlots andorrans com Raül Ferré, Eric Faura, Jose Roger o Marc Solsona i d'altres pilots destacats com Jean-Philippe Dayraut (Giand) o l'actual campió d'Europa de KartCross, David Méat.