El Rally3, la gran novetat de les Andbank GSeries

La tradicional competició sobre neu estrenarà la categoria en la nova edició

Àlex Bercianos, director del Circuit Andorra - Pas de la Casa, i Maria Suárez, directora de Banca País d’Andbank.

Àlex Bercianos, director del Circuit Andorra - Pas de la Casa, i Maria Suárez, directora de Banca País d'Andbank.

Les Andbank GSeries presentaran per aquesta edició la novetat de la categoria Rally3, primers 4x4 de l’escala FIA i que és “una aposta ferma per oferir una pretemporada real als pilots que apunten a Europeu o Mundial”, tal com ha apuntat durant la presentació de la prova el director del Circuit Andorra–Pas de la CasaÀlex Bercianos. Les inscripcions avancen a ritme excel·lent —“hem tancat Side by Side i Rally3 ja té els sis pilots mínims”, apunta— i el circuit preveu graelles quasi plenes. 

El campionat començarà el 20 de desembre i seguirà el 10, 17 i 31 de gener, buscant “les millors condicions de neu i fred” per garantir l’espectacle habitual. Les GSeries tindran quatre disciplines: Giand, Side by Side, KartCross i Rally3 i comptarà amb la presència de pìlots andorrans com Raül Ferré, Eric Faura, Jose Roger o Marc Solsona i d'altres pilots destacats com Jean-Philippe Dayraut (Giand) o l'actual campió d'Europa de KartCross, David Méat.

