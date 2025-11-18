MOTOCICLISME
Marc Font és tercer al Campionat d’Espanya
L’andorrà s’assegura el podi final després d’acabar tercer a Golmayo
Marc Font ha completat una temporada brillant al Campionat d’Espanya de hard enduro, assegurant-se la tercera posició final després d’una cursa intensa a Golmayo (Sòria), en què també va acabar tercer en la darrera prova del curs.
“He sabut gestionar molt bé la cursa i acabar tercer al campionat és un bon resultat”
Font arribava a l’última cita ocupant provisionalment el tercer lloc de la general i amb l’obligació de defensar-lo davant el seu rival directe, Peru Irazola. Tot passava per quedar-hi per davant i no cedir ni un sol punt en un duel que havia estat constant al llarg del campionat. Als entrenaments, l’andorrà va marcar el quart millor temps, demostrant solidesa però sense ensenyar totes les cartes. Les bones sensacions sobre la seva KTM es van confirmar a la primera de les dues curses, en què Font i Irazola van protagonitzar una lluita ajustada pel tercer lloc. Tot i acabar quart, tot quedava obert per a la mànega final. Conscient que no hi havia marge d’error, Font va sortir decidit a controlar el ritme quan calia i atacar quan el moment ho exigia. L’estratègia li va funcionar a la perfecció. “He sabut gestionar molt bé la cursa. Finalitzar tercer al Campionat d’Espanya és un bon resultat i demostra que anem de pressa”, va explicar Font.