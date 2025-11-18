AUTOMOBILISME
L’equip Vinyes Dabad fa el millor resultat del curs
L’equip Vinyes Dabad va signar el millor resultat de la temporada en la darrera cita de la Toyota GR Cup Spain 2025, disputada al Circuit de Barcelona-Catalunya. En els tests previs, Joan Vinyes va marcar el segon millor temps, mentre que Joan Vinyes Jr. va progressar fins a situar-se al grup mitjà.
El Circuit de Catalunya va acollir la darrera cursa
A la primera jornada, Vinyes va sortir setè i va acabar sisè després d’una cursa condicionada pel cotxe de seguretat, mentre que el seu fill va poder remuntar fins al 13è lloc. El segon dia de competició, amb l’asfalt moll, Vinyes va arriscar amb slicks i només va poder sortir 15è, però va remuntar fins acabar en la novena posició. Vinyes Jr., amb pneumàtics de pluja, va acabar en la 12a plaça després d’una sortida de pista que va frenar la seva progressió.