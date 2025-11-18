REPORTATGE
Amb Milà i Cortina a l’horitzó
Irineu Esteve i Gina del Rio afronten una temporada decisiva, carregada d’ambició i marcada pels Jocs Olímpics d’hivern el 2026.
L’esquí de fons de la FAE es va presentar en societat amb la serenitat de qui sap que arriba preparat i amb la pressió afegida d’una temporada que demana pas, amb Copa del Món, Mundial sub 23 i els Jocs Olímpics de Milà-Cortina. Així, Irineu Esteve i Gina del Rio afronten un curs amb reptes ben marcats i amb la sensació compartida que els dos fondistes se situen en una franja competitiva reservada a molt pocs.
“Són els que obtenen els millors resultats andorrans a la Copa del Món”, va recordar el gerent de la FAE, Carles Visa, conscient que cal evitar normalitzar allò que és extraordinari. “Anem pas a pas i això és molt de valorar a la secció de fons”, va insistir. L’entrenador de la disciplina, Marc Puigsubirà, va confirmar que l’estiu ha estat tant ordenat com exigent. “La pretemporada ha estat perfecta, sense entrebancs i seguint el que havíem planificat”, va dir. Totes les concentracions –a Suècia, Noruega, França i Suïssa– han servit per afegir capes a un equip que ha buscat el soroll internacional per créixer. “Tant la Gina com l’Irineu han realitzat completament tot el treball programat”, va remarcar. L’últim bloc, amb 10 dies de neu impecable a Suïssa, ha acabat d’afinar les sensacions abans de la primera gran prova: l’Irineu debutarà a la FIS de Beitostolen, “una Copa del Món encoberta”, en paraules de Puigsubirà. Després arribarà el vertigen: Ruka, Trondheim i Davos, tres escenaris on el fons andorrà vol validar l’ambició que es respira des de l’estiu. Els objectius són clars i no s’amaguen. “Estar al Top 15 és la lluita de l’Irineu, i intentar un Top 10 puntual”, va assenyalar Puigsubirà. Per a la Gina, el guió és diferent: “Pas a pas, estar entre el Top 20 i Top 30 a la Copa del Món, i al Mundial sub 23 intentar repetir medalla.” Els Jocs? “Hi anem a aprendre, però ella pot rendir a molt bon nivell.”
Esteve, que torna després d’una operació al maluc, es va mostrar sincer i optimista: “Vaig començar malament, però en dos mesos i mig ja estàvem com l’any passat. Hem fet un pas endavant, i enguany volem estar més a prop del Top 15.” Del Rio va reconèixer que “debuto a moltes proves, per les distàncies i les disciplines, però intentaré fer-ho el millor possible. El Mundial sub 23 és on tinc més opcions i els Jocs sempre són un objectiu i intentaré fer-ho el millor que pugui”.
