Ciclisme
Adrià Regada finalitza segon a la copa catalana de ciclocròs
La prova es va disputar el diumenge a la Seu d'Urgell
L’andorrà Adrià Regada va aconseguir la segona posició en categoria sub-23 al 6è GP La Seu d’Urgell de la Copa Catalana de Ciclocròs, celebrat diumenge amb més de 230 participants. La cita, organitzada per l’Sprint Club Andorra, també va veure triomfar Jofre Cullell i Laia Bosch en les màximes categories. El júnior Roger Delgado, també de l’Sprint Club, va ser desè en la seva categoria.