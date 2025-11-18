Ciclisme

Adrià Regada finalitza segon a la copa catalana de ciclocròs

La prova es va disputar el diumenge a la Seu d'Urgell

El ciclista Adrià Regada durant la prova.

El ciclista Adrià Regada durant la prova.

L’andorrà Adrià Regada va aconseguir la segona posició en categoria sub-23 al 6è GP La Seu d’Urgell de la Copa Catalana de Ciclocròs, celebrat diumenge amb més de 230 participants. La cita, organitzada per l’Sprint Club Andorra, també va veure triomfar Jofre Cullell i Laia Bosch en les màximes categories. El júnior Roger Delgado, també de l’Sprint Club, va ser desè en la seva categoria.

