AUTOMOBILISME
Triomf in extremis de Font i Ribeiro al 54è Ral·li Històric
Ferran Font i Claudi Ribeiro Leite van endur-se la victòria a la categoria reina de la 54a edició del Ral·li d’Andorra Històric amb un BMW M3 E30. L’equip del país va acabar sent el dominador de la modalitat velocitat després d’un espectacular frec a frec amb els francesos Florent Todeschini i Florian Barral, i van acabar sent vencedors per només 19 segons de marge després d’una setantena de quilòmetres cronometrats. De fet, el ral·li es va acabar decidint a l’últim dels vuit trams que tenia la competició quan la parella francesa liderava la cursa, però un problema mecànic va fer-los perdre temps i Font i Ribeiro van aprofitar-ho per acabar sent els vencedors finals.
Pel que fa a la resta de categories del Ral·li Històric, Marc Comas i Carla Salvat van estrenar la Velocitat Open, nova modalitat, amb triomf sobre Miquel i Manel Guiral. En el cas de la regularitat, Joan Carrancà i Silvia March van imposar-se a Gerard Espuñes i Albert Obiols en Regularitat Sport, mentre que José Luis Masdeu i Francisco Fernández van ser els millors en Regularitat al davant de Sergi Giralt i Miguel Ángel Silva.