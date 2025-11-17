REPORTATGE
Quan la passió troba premi
Xavi Bargalló ha estat sempre lligat al món de l’esport, i després de molts anys ha trobat el premi proclamant-se campió d’Espanya de ral·li raid en la categoria GPS. Apassionat de l’esport, va arrencar amb el triatló amb el Club Triatló Serradells i a partir d’aquí van arribar els ironmans abans de fer un salt radical i passar de les dues rodes de la bici, a les de la moto.
Primer amb els Ice Gladiators al Pas de la Casa, posteriorment amb l’enducròs, i ara amb el ral·li raid, on ha acabat enduent-se el títol després de les dues proves del campionat espanyol celebrades a Saragossa i Conca i sumar 33 punts a la general, només tres més que José Manuel Martínez, segon, i vuit més que Raúl Guijarro, tercer. Una alegria que va voler dedicar al seu equip, a més de la família i els companys, que “sempre estan donant suport”. El camí, però, encara no acaba aquí, i amb la temporada acabada, Bargalló ja pensa en els reptes per a l’any vinent.