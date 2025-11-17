BÀSQUET
Pel bon camí
El segon triomf seguit dona aire a un MoraBanc que se situa amb dues victòries per sobre de les posicions de descens
La segona victòria consecutiva, tercera a la lliga, aconseguida pel MoraBanc Andorra dissabte a la nit a Burgos dona aire als tricolors, que a poc a poc segueixen obrint forat respecte a la zona de descens, i tenen ja el tall a dos triomfs. És evident que ni la cosa està feta, ni que això vol dir que tots els problemes estiguin solucionats, però la imatge que ha mostrat l’equip en els dos últims partits reforça la feina que està fent Joan Plaza. Sobretot de cara al vestidor, i és que no hi ha millor manera d’anar construint i creure en el que fas que si vas guanyant, i és per això que el tècnic tricolor va assegurar després de guanyar a Burgos (on l’equip mai havia sumat una victòria a l’ACB) que “encadenar aquestes dues victòries consecutives fa que el jugador cregui també en el procés” i va agregar que “hi ha molts jugadors que mai han estat a l’ACB i veuen una estructura d’entrenaments que potser no és la que esperaven, un altre entrenador, altres jugadors i això ens fa que puguem creure que realment estem en la línia”.
“Encadenar aquestes dues victòries consecutives fa que el jugador també cregui en el procés”
En el mateix sentit, l’entrenador català va afirmar que “penso que la victòria ens ajuda a creure que la inversió de temps que hem fet a la pretemporada i fins i tot a l’inici de temporada rebent dues pallisses davant del Múrcia i del Tenerife, ens pot donar molts recursos d’aquí a final de temporada”, a més d’agregar que “això és l’important per a mi. Per la classificació estar a dues victòries, però estem encara a nou, que dic jo, d’evitar el descens, així que no volem pensar en res més que el següent partit”. Per últim, Plaza va destacar que “més enllà que guanyar ens ajuda evidentment a la classificació, jo crec que no som capaços de jugar tota la lliga com vam jugar l’altre dia contra l’Unicaja”, i va cloure que “aquell partit sí que va posar en valor moltes de les coses que anem fent molts dies malgrat anar perdent”.
Entrant en el joc davant del conjunt castellà, el tècnic tricolor va destacar i valorar “la paciència que hem tingut tot i estar pràcticament tot el partit al darrere”, a més de l’últim quart, on “hem estat capaços de jugar controlant una mica més el rebot, perdent menys pilotes, i encara que no hàgim estat gaire encertats en el tir de tres, crec que no és immerescuda la victòria” i va afegir que “hem pogut fer aquest parcial des de darrere amb algunes cistelles que diem gratis, però perquè al darrere hem treballat, no perquè estiguéssim encertats al davant, i un 0-11 sempre és difícil d’aixecar”.
Els tricolors rebran diumenge al migdia la Penya a casa, i sobre aquest duel, Plaza va assenyalar que “ens proposarem intentar encadenar una tercera victòria abans de l’aturada si és possible” i és que després del duel davant del conjunt català, l’ACB descansarà pels compromisos internacionals i s’haurà d’esperar fins al 7 de desembre perquè el MoraBanc torni a jugar, en aquest cas contra el Barça. El Joventut arribarà al pavelló Toni Martí quart a la classificació de l’ACB després de guanyar dissabte a Gran Canària 78-92, i està sent un dels equips més fiables en aquest inici de temporada amb el retorn de Ricky Rubio.