FUTBOL
L’Enfaf assalta el camp del líder amb un solitari gol de Queralt al tram final
L’Enfaf Construccions Modernes va assaltar el camp del líder de la Primera Divisió Catalana, el Centre d’Esports l’Hospitalet, amb un solitari gol de Queralt Llompart al minut 89 per pujar a la tercera posició a la classificació. El conjunt català arribava al partit com a primer de la classificació, però les tricolors no van arrugar-se en cap moment en un duel igualat. De fet, malgrat fallar un penal al tram final del partit, les noies de Jordi Roca van seguir-ho intentant i van acabar aconseguint el gol que les va permetre sumar els tres punts.
Ara, l’Enfaf Construccions Modernes ocupa la tercera posició amb 21 punts i se situa a només un de l’Hospitalet, que té un partit més. El líder és l’Ona Sant Adrià, amb 24 punts, i que té un partit pendent, precisament contra l’Enfaf, que es jugarà el 7 de desembre. les tricolors rebran diumenge vinent al migdia el Vic Riuprimer al Nacional.