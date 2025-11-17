FUTBOL
L’Andorra ja té només dos punts sobre el descens
Els tricolors han sumat tres punts dels últims 21 que han jugat
La mala dinàmica de l’FC Andorra, amb set partits consecutius sense guanyar i tres punts sumats dels últims 21, està apropant progressivament el conjunt d’Ibai Gómez cap a les posicions més perilloses de la taula. Després d’aquesta 14a jornada, pendent encara del duel entre la Cultural Lleonesa i el Màlaga, els tricolors disposen únicament de dos punts de marge respecte al descens, un marge cada cop més fràgil que genera inquietud. Davant aquest escenari, Ibai Gómez va remarcar que “no ens queda altra que continuar endavant, seguir treballant i millorar els petits detalls, perquè és la nostra responsabilitat”. També va subratllar que “en els moments difícils és quan més s’ha d’insistir, quan més s’ha d’estar a prop dels jugadors i de l’equip, reforçant-los i donant-los suport”. Tot i els resultats adversos, l’entrenador basc va assegurar que “estic molt satisfet amb el que proposa l’equip, perquè respon a la idea en què crec”, i va cloure que “cada dia estem millor, però això va de resultats i el màxim responsable soc jo. Necessitem guanyar, però crec fermament que aquesta és la via que ens hi acosta”.
“Cada dia estem millor però això va de resultats i el màxim responsable soc jo”
L’equip rep dissabte el Castelló a Encamp, equip amb dos punts més que els tricolors.