ESQUÍ ALPÍ
Gabriel es mostra satisfet de l’estrena tot i no acabar a Levi
L’esquiador debuta al circuit mundial sense completar l’eslàlom a Finlàndia
Bartumeu Gabriel va tancar amb una sensació agredolça la seva primera participació en una Copa del Món d’esquí alpí, i és que malgrat no poder acabar l’eslàlom de Levi, l’esquiador va mostrar-se satisfet del nivell mostrat a l’estació finlandesa. De fet, Gabriel, que sortia amb el dorsal 77 en el seu debut al circuit mundial va arrencar bé, però després del primer parcial, on marcava el 58è temps, va tenir algun ensurt, i va acabar anant per terra sense poder completar la cursa.
“La meva promesa de donar el 200% l’he complert”
Malgrat això, l’esquiador va destacar que “estic molt content de com he esquiat avui, la pista era molt exigent, estava molt, molt gelada i ja s’havia marcat una mica” i va agregar que “hem produït un esquí com el que estàvem produint fins ara als entrenaments, per tant estic molt satisfet del que he fet avui en la meva primera Copa del Món”. Per últim, Gabriel va afirmar que “la meva promesa de donar el 200% l’he complert, estic satisfet perquè crec que l’esquí que he produït fins al dia d’avui és molt positiu i el que hem demostrat avui és molt positiu” i va cloure que “llàstima la caiguda, haver-nos sortit i no creuar meta, però crec que en la primera Copa del Món hem fet la nostra feina”. A més, el director esportiu d’esquí alpí de la FAE, Roger Vidosa, va assenyalar que “no veníem aquí a guanyar la carrera però sí a agafar experiència, veure el nivell del circuit i que donés la seva millor versió i ho ha fet”.
La següent cita a la Copa del Món serà diumenge amb Mijares amb un eslàlom a Gurgl.
17è LLOC DE XAVI CORNELLA AL SEGON ESLÀLOM FIS A SUÈCIA
Cornella i Rius se centren ara en la Copa d’Europa, on debutaran aquest divendres amb un eslàlom a Levi. En aquesta cursa hi serà també Bartumeu Gabriel després de la seva estrena a la Copa del Món.