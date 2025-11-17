Esquí
Els Jocs de Milà-Cortina, també en l'horitzó d'Irineu Esteve i Gina del Rio
L'equip de fons de la FAE, a punt d'iniciar un curs amb molts objectius
L’equip d’esquí de fons afronta una temporada clau, carregada de reptes i marcada per l’horitzó olímpic de Milà-Cortina 2026. Gina del Rio i Irineu Esteve encaren la temporada després d’una preparació intensa a Suïssa, Suècia i Noruega, treballant amb equips de primer nivell mundial per mantenir el ritme de l’elit. El gerent de la FAE, Carles Visa, celebra que "la feina de pretemporada ha estat excel·lent", i remarca que Irineu, ja recuperat de l’operació de maluc, i Gina, "amb només 21 anys", arriben preparats per sostenir el seu creixement esportiu.
L’entrenador Marc Puigsubirà confirma que s’ha pogut completar "tot el planificat", i fixa els objectius: top-15 habitual per a Irineu, i top-20-30 en Copa del Món i medalla al Mundial sub-23 per a Gina. Del Rio assumeix el repte amb serenor i ha exposat que vol consolidar-se a l’elit jove del circuit i aprofitar l’aprenentatge en grups internacionals. Irineu, ambiciós, admet que "un petit pas endavant pot obrir la porta al top-10". La temporada arrenca ja amb les primeres proves FIS i les Copes del Món de Ruka, Trondheim i Davos.