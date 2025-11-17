FUTBOL
Amistós de la selecció davant de Finlàndia
La selecció absoluta tanca aquesta tarda la finestra internacional de novembre amb un amistós a Finlàndia (18.00 hores) per homenatjar el local Teemu Pukki, que abandona el combinat nòrdic. Sobre aquest matx, el seleccionador tricolor, Koldo Alvarez de Eulate, va afirmar que “serà diferent a altres cops, amb un dia més descans, però estem contents amb la feina feta a Albània, i esperem arribar el més preparats possible” i malgrat ser un duel amistós, el tècnic va afirmar que “és un partit important per a nosaltres i per als jugadors, perquè com més futbolistes tinguem l’any que ve, millor, ja que hi haurà una aturada en què tindrem quatre partits”.
Hi ha sis novetats a la convocatòria respecte a Albània
Koldo va deixar els sub-21 a casa perquè demà juguen contra Irlanda, i va incorporar sis novetats a la llista.