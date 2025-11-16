RUGBI
Victòria del VPC davant del BUC al Nacional
Els de Dani Raya sumen el quart triomf a la lliga en un duel seriós
El VPC Andorra va sumar la quarta victòria de la temporada a la Divisió d’Honor B masculina després d’imposar-se al BUC per 39-26 en un duel en què els tricolors van anar gairebé en tot moment al davant, i on van mostrar una bona versió per acabar sumant el triomf davant del conjunt barceloní. Els homes de Dani Raya van obrir forat d’inici amb els assajos de KG Matlena i Ian Granyena transformats per Mateo Macchi, i aquest darrer va ampliar l’avantatge amb un cop de càstig per deixar el marcador 17-12 al descans.
Un assaig visitant a la represa va posar per primera vegada el conjunt català al davant (17-19), però a partir d’aquí, el VPC va mostrar la seva millor versió i va capgirar el marcador amb un assaig d’Hugo Llata transformat per Macchi, i amb un nou cop de càstig d’aquest últim (27-19). El BUC va retallar diferències amb un assaig transformat, però dues marques de Gastón González, una d’elles transformades per Macchi, van posar la cirereta del pastís amb el 39-26 final.
El VPC repetirà la setmana vinent a casa, també dissabte, amb el duel contra el Rugby Club Sitges a partir de les 17.30 hores a l’Estadi Nacional.