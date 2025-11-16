FUTBOL
La selecció absoluta viatja a Finlàndia amb sis novetats
Després de la derrota per la mínima de dijous davant d’Albània per acomiadar el Premundial, la selecció absoluta tancarà aquesta finestra internacional amb un amistós demà a Finlàndia amb sis novetats a la convocatòria respecte a la llista del matx contra el conjunt dels balcans disputat a Encamp.
Aprofitant que la selecció sub-21 té partit oficial dimarts davant d’Irlanda a l’Estadi Nacional, Koldo Alvarez de Eulate va alliberar els jugadors que estaven a l’absoluta i que encara poden jugar amb el segon combinat (Biel Borra, Ian Olivera, Hugo Ferreira, Ot Remolins i Aron Rodrigo), i tampoc va convocar Guillaume López ni Sergio Moreno, que va acomiadar-se de l’equip nacional davant d’Albània. Per cobrir aquestes absències, el seleccionador va convocar Christian García i Kiko Pomares en defensa, Èric Vales al mig del camp, i Jordi Aláez, Izan Fernández i Èric Balastegui, que s’estrena en una llista de l’equip nacional.
L’amistós contra Finlàndia es disputarà demà a partir de les 18.00 hores al Tammelan Stadion de Tampere.