La mala dinàmica sembla no tenir fi
L’FC Andorra suma el setè partit sense vèncer després de caure a Albacete per la mínima
L’FC Andorra segueix posant pedres a la pesada motxilla de la mala dinàmica i ja suma set partits sense guanyar després de caure ahir per la mínima (1-0) a domicili davant l’Albacete en un duel decidit a la segona meitat amb un únic gol de Lazo. Precisament avui es compleixen 50 dies des de l’última victòria del conjunt tricolor, aquell llunyà 1-2 a Santander del 27 de setembre, en un equip que està entrant, si és que no ho estava ja, en una espiral perillosa de resultats (i ahir també de joc, en un partit força justet de l’equip) i que va marxar a dormir amb només dos punts de marge respecte a les posicions de descens a l’espera que es completi avui la jornada amb la resta de partits.
L’equip porta un mes i mig instal·lat en una muntanya russa fent bons partits per moments i mereixent més, combinats amb actuacions nefastes com a Anoeta o La Rosaleda (només cal veure el dia de l’Osca i la diferència com la nit i el dia entre la primera meitat i la segona). Ahir va tocar el dia dolent, amb una primera meitat ensopida per part dels dos equips malgrat algunes arribades aïllades (en el cas de l’FC Andorra Villahermosa va ser qui va agafar el protagonisme ofensiu), i amb Yaako evitant també al darrere les opcions que tenia el conjunt local. Però en un partit així ben gos com molts els de la Segona Divisió, si t’empanes una mica, ho acabes pagant, i això va acabar passant. L’Albacete va avisar un parell de cops a la represa, i Lazo no va fallar a la tercera amb un gol que va canviar el duel. A partir d’aquí, els manxecs van tirar enrere i van optar per defensar-se, mentre Ibai cremava naus fent entrar homes de refresc buscant salvar, almenys, un empat.
Però l’inici tricolor quan tots li ponien queda ja ben lluny, i malgrat tenir un parell d’ocasions per marcar amb Lautaro, l’equip va acabar sumant una derrota, la cinquena de la temporada, per seguir allargant una mala ratxa que cada cop és més preocupant i que fa que a l’FC Andorra li toqui mirar més cap avall del que s’hauria esperat fa tot just unes setmanes.
L’equip tindrà dissabte vinent al Nou Estadi de la FAF una nova oportunitat per trencar d’una vegada per totes aquesta mala dinàmica amb el duel davant del Castelló a partir de les 16.15 hores.
DESTACATS
PENCAIRE
Les poques arribades amb perill que va generar l’equip a la primera meitat van portar la seva signatura.
LAUTARO
VOLUNTARIÓS
Va provar-ho en dues ocasions al tram final, però no es va mostrar encertat de cara a porteria.
YAAKO
SALVADOR
L’Albacete no va fer tampoc gaire cosa, però si només va guanyar per 1-0 va ser gràcies a les aturades de Yaako.