RUGBI
L’equip femení perd davant del Poble Nou
L’equip femení del VPC va caure per un ajustat 10-12 en el duel de la part alta davant del Poble Nou i no va poder assaltar el liderat de la Divisió d’Honor Catalana. Les visitants van arrencar millor i van poder marxar al descans al davant gràcies a dos assajos (un d’ells transformat). El VPC, de la seva banda, només va poder convertir un cop de càstig gràcies a Xènia Torres en un duel que va arribar 3-12 al descans. A la represa, les tricolors van fer un pas endavant amb un assaig de Noa Sánchez transformat per Torres per fer el 10-12, però, tot i buscar-ho, no van poder culminar la remuntada.