Competició
Ferran Font i Claudi Ribeiro guanyen el 54è Rally Andorra Històric
El duel amb Todeschini i Barral es va decidir a l’últim tram després d’un problema tècnic dels francesos
L’equip andorrà format per Ferran Font Pol i Claudi Ribeiro Leite (BMW M3 E30) es va imposar ahir en el 54è Rally Andorra Històric, competició dedicada exclusivament als vehicles clàssics i organitzada per la Comissió Esportiva ACA Club. La victòria va arribar després d’un dramàtic gir final que va afectar el duo francès Florent Todeschini – Florian Barral (Ford Sierra RS Cosworth), que dominava els trams de la tarda però va patir un problema tècnic en l’últim tram, cedint el triomf a Font-Ribeiro per 19 segons. Aquesta és la tercera victòria absoluta de la parella andorrana, dues d’elles juntes.
El matí del ral·li va ser marcat per l’igualtat, amb només 9 dècimes de segon de diferència entre els dos primers equips després dels trams d’Ordino (8,74 km) i Fontaneda (8,38 km). Al tercer lloc es situava un altre equip local, Toni Riba i Oscar González (Ford Escort MkII). Durant el bucle de la tarda, Todeschini i Barral van arribar a acumular més de 42 segons d’avantatge, però l’última especial a Anyós va invertir la situació i va permetre que els pilots andorrans recuperessin el lideratge.
En la categoria Velocitat Open, Marc Comas i Carla Salvat (Škoda Fabia RS Rally2) van dominar de manera clara, marcant els millors temps absoluts en tots els trams.