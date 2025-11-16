ESQUÍ ALPÍ
Carla Mijares enceta el curs amb un 45è lloc a l’eslàlom de Levi
Completa per primer cop una prova del circuit mundial i queda a 0”76 del Top-30
Carla Mijares va encetar la temporada de la Copa del Món amb una 45a posició a l’eslàlom celebrat a Levi (Finlàndia). L’esquiadora va arrencar amb el dorsal 50 i una pista força marcada ja, i va poder recuperar cinc posicions, tot i que no va poder accedir al Top-30, l’objectiu que s’havia marcat. Malgrat això, Mijares va tancar la cursa amb un bon sabor de boca, i és que va acabar per primer cop un eslàlom de la Copa del Món després de no fer-ho en cap de les cinc proves anteriors. L’esquiadora va completar la baixada en 59”92, a 3”84 del millor temps de Mikaela Shiffrin, i a 0”76 del tall del Top-30. Després de la cursa, Mijares va destacar que “els nervis m’han pogut una mica, m’he tirat una mica més cohibida del que m’hauria agradat” i va agregar que “estic molt contenta de lluitar-m’ho, de creuar meta i de demostrar-me a mi mateixa que és una carrera més i que no n’hi ha per tant”.
Avui serà el torn de Bartumeu Gabriel, que debutarà a la Copa del Món, també a Levi.
16A POSICIÓ D'ÀLEX RIUS A L'ESLÀLOM FIS DE KABDALIS
Tots dos competiran de nou avui, en un segon eslàlom FIS a l’estació sueca de Kabdalis.