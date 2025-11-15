Rugbi
El VPC suma la quarta victòria a la lliga amb un triomf davant del BUC
Els tricolors s’imposen per 39-26
El VPC Andorra ha aconseguit avui la quarta victòria de la temporada a la Divisió d’Honor B masculina després de superar el BUC per 39 a 26 a l’Estadi Nacional. L’equip de Dani Raya va portar la iniciativa en gairebé tot moment, mostrant una versió sòlida.
El conjunt visitant només va inquietar a l’inici de la represa, quan va capgirar temporalment el marcador. Tot i així, el VPC va reaccionar amb fermesa i va recuperar el domini del joc fins a sentenciar amb dues marques finals que van trencar definitivament el matx.