BÀSQUET
Victòria del MoraBanc a Burgos (86-93)
Un excel·lent tram final dona el tercer triomf al conjunt tricolor
El Morabanc Andorra ha sumat la tercera victòria de la temporada a l’ACB després d’imposar-se per 86-93 al San Pablo Burgos. En un duel en què els tricolors han anat com una formigueta treballant en tot moment, un demolidor parcial de 3-16 al darrer període liderat per Shannon Evans, ha acabat donant el triomf al conjunt de Joan Plaza.
No han arrencat del tot bé els tricolors, que més enllà de l’1-4 inicial, han vist com era el Burgos qui dominava el partit arribant a marxar per nou punts i dominant per vuit al final del primer quart (25-17). Els tricolors han anat millorant de la mà de Pustovyi, clar referent a Burgos, que ha fet que els homes de Plaza s’anessin avostant. La tercera falta de l’ucrainès, però, ha fet que el tècnic tricolor l’hagués de seure a la banqueta, i els tricolors han marxat al vestidor per darrere al marcador amb un desaventatge mínim (44-42), en un equip afectat pel baix percentatge en el tir de tres amb un 1/12 al descans.
El MoraBanc ha anat millorant l’encert des del triple a la represa de la mà de Kuric, i el partit ha tingut un ritme més alt amb intercanvi de cops a una i altra banda que ha beneficiat al Burgos, que ha tornat a obrir poc a poc forat (62-55) poc abans de que arribés la quarta falta de Pustovyi, en un període que ha acabat amb el 70-68. Un triple d’Evans ha situat als tricolors per davant (70-71) a l’inici del darrer quart, però a partir d’aquí, el MoraBanc ha semblat caure davant d’un Burgos més necessitat de victòria que ha marxat vuit amunt (81-73). Però gairebé en un tres i no res i amb un espectacular Shannon Evans, el MoraBanc li ha donat la volta al partit amb un 3-16 de parcial fins a situar-se amb una màxima diferència de cinc punts (84-89) amb poc més de dos minuts per jugar-se. I amb el que havia costat arribar-hi, el MoraBanc no ho ha deixat escapar i ha sumat la tercera victòria del curs.
Els tricolors s’enfrontaran diumenge vinent al Joventut de Badalona a partir de les 12.00 hores al Pavelló Toni Martí.
FITXA TÈCNICA:
RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS 86: Gudmundsson (11), Jackson (9), Díez (21), Meindl (10), Fischer (14) –cinc inicial– Neto (5), De Sousa (7), Corbalán (2), Rubio (3), Samuels (2), Nzosa (2).
MORABANC ANDORRA 93: Luz (7), Best (0), Okoye (5), Pons (2), Pustovyi (17) –cinc inicial– Evans (27), Chumi (2), Kuric (13), Udeze (6), McKoy (11), Guerrero (3).
PARCIALS: 25-17 (10’); 44-42 (20’); 70-68 (30’), 86-93 (40').
ÀRBITRES: Francisco José Araña, Jorge Martínez Fernández, Yasmina Alcaraz.
ELIMINATS: De Sousa –Burgos–.
PISTA: Coliseum Burgos, 9.028 espectadors.