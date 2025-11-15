FUTBOL
Victòria de l’FC Santa Coloma per seguir líder
L’FC Santa coloma segueix líder de la lliga femenina després d’imposar-se al Casa de Portugal per 3-1 a la quarta jornada del campionat, i allargar així el ple de victòries a la competició. Les colomenques van avançar-se, però només un minut després el Casa de Portugal va poder empatar el matx. Al tram final, però, l’FC Santa Coloma va encarrilar el duel amb dos gols pràcticament seguits per sumar els tres punts.
Als altres duels de la jornada, l’Atlètic Escaldes va imposar-se en un partit boig al Pirineus United per 6-4, mentre que el Carroi va derrotar La Massana per 3-1. El matx entre Sporting i Ranger’s va ajornar-se, l’Esperança no va jugar perquè s’enfrontava al Pas, ja expulsat, i l’Ordino descansava.
A la classificació, Sporting Escaldes i Carroi (amb dos duels menys) i Ordino i Ranger’s (amb un menys) es troben amb sis punts, a sis de l’FC Santa Coloma.