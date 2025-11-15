BÀSQUET
Que no sigui flor d'un dia
El MoraBanc visita el San Pablo Burgos amb l’objectiu de mantenir la bona línia mostrada contra l’Unicaja
El MoraBanc Andorra visita la complicada pista del San Pablo Burgos (21.00 hores, DAZN) amb l’objectiu de sumar la tercera victòria a l’ACB. Amb les bones sensacions encara del bon partit i del triomf davant de l’Unicaja, l’equip tricolor vol mantenir la bona línia mostrada tot i ser conscient que allò forma ja part del passat i que en aquesta competició no es pot viure ni un dia de rendes. Els burgalesos, acabats de tornar a la Lliga Endesa, han arrencat pitjor que els del Principat i sumen un únic triomf en aquest inici de competició, fet que els convertirà en encara més perillosos en una pista on el conjunt tricolor no ha pogut guanyar encara mai a l’ACB en quatre visites (sí va fer-ho el 2023 a la LEB Or per 73-95). És per tot això que el tècnic tricolor, Joan Plaza, que tindrà tota la plantilla disponible, va destacar que “ara no estem en condicions de relaxar-nos, per res” i va agregar que “hem de ser capaços de competir al nivell de l’altre dia, o encara millor si podem, és un repte per als jugadors, per a mi com a entrenador ser capaços d’optimitzar a l’equip contra un rival a qui molta gent li falta el respecte”.
Malgrat no voler fer volar coloms amb la victòria davant de l’Unicaja, el tècnic va admetre que durant la setmana “en el llenguatge corporal m’ha semblat entendre que estaven més convençuts del que havíem fet”, tot i destacar que “no hi ha hagut cap sensació d’alegria perquè jo soc també el primer que ha baixat a fer-los tocar de peus a terra”. En aquest sentit, Plaza va destacar que “no som un equip que ens puguem permetre segons quins luxes, però sí que he notat un punt de seguretat” a més d’admetre que “com deia Serrat, el camí es demostra caminant, així que no es pot viure de rendes, el passat, passat està, i ens hem d’enfocar en el següent repte”.
Al davant hi haurà el San Pablo Burgos, penúltim a la classificació, però des del vestidor tricolor no se’n refien. De fet, Plaza va lloar el conjunt de Bruno Savignani i va afirmar que “juguem contra un equip que és l’equip que roba més pilotes, el que força més pèrdues, tenen un equip molt agressiu i juguen vertical”, i va agregar que “acabem de sortir ara de fer vídeo i fa por perquè realment dius, com pot ser que aquesta gent estiguin allà baix jugant a aquest nivell d’agressivitat i velocitat?”. Precisament per aquestes característiques del rival, l’entrenador català va considerar que les claus passaran per fer-se forts en el rebot i minimitzar les pilotes perdudes, i va afirmar que “a Gran Canària vam perdre 20 pilotes i l’altre dia 11, ja són nou possessions menys, i en el rebot, si no domines el rebot defensiu estàs donant dues oportunitats, i llavors són ja massa diferències”, a més d’agregar que “nosaltres no som tenim un equip amb la potestat de fer cada nit 110 punts com perquè perdem moltes pilotes i ens dominin el rebot defensiu”.
Des de Burgos, el tècnic brasiler dels castellans, Bruno Savignani, va destacar que “a l’ACB no hi ha cap equip a qui faltin coses” i va agregar que “és una lliga tan competitiva que gairebé tots els equips tenen sempre situacions específiques que cal cuidar i que estar atents”.