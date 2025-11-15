ESQUÍ ALPÍ
Mijares enceta la Copa del Món a Levi amb l’objectiu del Top-30
Carla Mijares enceta avui la Copa del Món d’eslàlom a Levi, Finlàndia, amb un objectiu clar, “anar a pel Top-30”. L’esquidora, però, no ho tindrà gens fàcil i és que arrencarà amb el dorsal 50 de 84 participants a la primera mànega a l’estació finesa. Malgrat això, va mostrar-se “més segura i confiada que mai” i va destacar estar amb “molta motivació per afrontar aquesta primera carrera de la temporada”. Mijares va afirmar també que “hem entrenat bé i hem estat polint detalls” de cara a la primera Copa del Món d’eslàlom del curs. En cas de passar a la segona mànega, es disputarà a partir de les 13.00 hores.
També a Levi, però en aquest cas a la Copa del Món masculina, demà serà el torn de Bartumeu Gabriel, mentre que avui Àlex Rius i Xavi Cornella s’estrenaran al circuit FIS amb un eslàlom a Kaabdalis, Suècia.