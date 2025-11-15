FUTBOL
L’FC Andorra visita l’Albacete amb l’objectiu de tornar a vèncer
Els tricolors, que sumen sis duels sense conèixer la victòria, es veuen les cares amb el conjunt manxec
L’FC Andorra visita aquesta tarda l’Albacete (16.00 hores) amb l’objectiu de trencar d’una vegada per totes la mala dinàmica de resultats i tornar a vèncer després de no haver-ho aconseguit en els sis últims partits. Malgrat el mal regust que va deixar l’empat a Osca després d’avançar-se 0-2, el tècnic dels tricolors, Ibai Gómez, es mostra convençut que l’equip va per la línia a seguir, i va destacar que “l’equip confia, l’equip creu, cada setmana som un equip millor, i jo estic molt tranquil i content amb el que estem fent” a més d’afegir que “malgrat això, no estic conforme perquè sempre pensem en gran, però estem molt tranquils i molt conscients de com funciona l’equip”.
L’Albacete es troba dues posicions al darrere dels tricolors i amb un punt menys, i qüestionat pel rival, Ibai va destacar que “tenen moltes eines per transitar i jugadors per fer-ho, i quan arriben a la zona de l’àrea són un equip perillós”, i va assenyalar que “són perillosos també en pilota aturada, carregant l’àrea amb molta gent i gent agressiva de cara a gol, per això crec que porten tants gols a favor”. Encara sobre el conjunt manxec, va afirmar que “estan un esglaó per sota, però a la Segona Divisió la diferència entre el quart i el descens és mínima i cada any és així” i va agregar que “som conscients que hem d’intentar ser l’equip de les últimes jornades i això ens convenç que cada dia estem més a prop de guanyar, i esperem que sigui a Albacete”.
El tècnic basc tindrà les baixes de Jesús Owono, amb l’absoluta de Guinea Equatorial, d’Antal Yaakobishvili, amb la sub 21 d’Hongria, i el dubte de Martín Merquelanz, que va fer-se un cop dijous.