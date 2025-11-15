REPORTATGE
Els 50 de Koldo
Des de fa 15 anys Koldo Álvarez de Eulate porta les regnes de la selecció nacional un cop va retirar-se com a futbolista, i en aquesta etapa ja ha fet debutar 50 jugadors amb la selecció absoluta. La titularitat del porter Álex Ruiz i els minuts que va tenir el migcampista Hugo Ferreira davant d’Albània dijous van convertir-los en els futbolistes 49 i 50 en jugar amb l’equip nacional des que l’exporter va fer-se càrrec d’Andorra. De fet, dels 122 futbolistes que han vestit algun cop la samarreta tricolor des de la creació de la selecció el 1996, 50 ho han fet estrenant-se amb Koldo, el 41% del total.
Tots dos futbolistes van mostrar-se satisfets per aquesta estrena com a internacionals, i en el cas de Ruiz va manifestar que “estic molt content i emocionat, per a mi és una il·lusió molt gran”, i als seus 34 anys va admetre que “no m’ho esperava, és molt complicat esperar aquesta oportunitat però aquesta setmana hem treballat per un dia com avui, són molts anys de futbol i avui hi ha molta emoció”. Ferreira, en canvi, té 21 anys, i va assenyalar que “estic molt feliç i orgullós de poder debutar, és un somni per a qualsevol jugador andorrà”.