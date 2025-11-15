Futbol
Derrota de l’FC Andorra a Albacete (1-0)
Els tricolors han fet un mal partit i s'han vist condemnats per un gol de Lazo a la represa
L’FC Andorra segueix en caiguda lliure i ha sumat el setè partit seguit sense guanyar després de caure per 1-0 a Albacete. Després d’una primera meitat ensopida i sense gairebé cap opció a cap dels dos costats, el mal inici a la segona meitat ha acabat condemnant a uns tricolors que han buscat l’empat amb un parell d’accions de Lauti, però que han acabat patint una nova derrota.
La primera part ha tingut ben poca història, amb fluidesa en el joc, però sense que cap dels dos equips acabés d’estar encertat al davant. L’ocasió més clara dels tricolors ha estat un tir de Villahermosa des de la frontal que ha tret Mariño amb una bona mà, mentre que els locals, potser han tingut més acostaments, però tampoc han acabat de crear opcions clares més enllà d’un tir de Riki que ha pogut treure Yaako.
A la represa han sortit millor els locals, primer amb una falta directa de Lazo al travesser, i tot seguit, amb una sortida ràpida després d’una errada de Molina que no han sabut aprofitar. I al final... ha acabat arribant al minut 54 quan Lazo ha aprofitat una pilota solta dins de l’àrea per superar a Yaako després de que Alende desviés la pilota. El gol no ha esperonat gaire als tricolors, de fet, ha estat l’Albacete qui ha tornat a tenir el gol, però Yaako ha evitat amb una gran acció el gol d’Higinio. Lauti ha buscat l’empat després d’una bona acció dins de l’àrea que ha anat a córner, i l’ha tornat a tenir també a les acaballes amb un tir que ha tret Mariño. Però al cap i a la fi, els tricolors han sumat el setè partit seguit sense guanyar i cada cop comencen a mirar més avall a la classificació.
L’FC Andorra rebrà la setmana vinent al Castelló al Nou Estadi de la FAF d’Encamp el dissabte a partir de les 16.15 hores.
FITXA TÈCNICA
ALBACETE, 1: Mariño; Gámez, Vallejo, Neva, J. Gómez; Riki, Pacheco, Lazo, Morcillo; A. Medina, Jefté.
FC ANDORRA, 0: Yaako; Carrique, Bomba, Gael, Imanol; Molina, Le Normand, Villahermosa; Petxa, Nieto, Minsu.
CANVIS: Higinio per Jefté (65’); Ale Meléndez per Agus Medina (65’); Valverde per Lazo (65’); Capi per Riki (70’) i Lorenzo per Morci (86’) –Albacete–; Alende per Bomba (46’); M. Domènech per Petxa (55’); Lauti per Nieto (55’); Uzkudun per Le Normand (72’) i Jastin per Molina (83’) –FC Andorra–.
GOLS: 1-0, Lazo (54’).
ÀRBITRE: Sergiu Claudiu Muresan Muresan (Comunitat Valenciana).
TARGETES: Grogues a Capi–Albacete–; Bomba –FC Andorra–.
ESTADI: Carlos Belmonte (Albacete), amb 8.705 espectadors.