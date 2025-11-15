Esquí
Carla Mijares acaba 45a a Levi
L'esquiadora ha quedat a 0"76 d'accedir a la segona mànega
Carla Mijares ha obert la Copa del Món d'eslàlom d'esquí alpí amb una 45a posició a Levi (Finlàndia). L'esquiadora ha arrencat amb el dorsal 50 amb l'objectiu del Top-30 i ha completat la seva baixada en 59"92, quedant-se a 0"76 del tall del Top-30 per accedir a la segona mànega que ha marcat la letona Dzenifera Germane. La més ràpida a la primera mànega ha estat la nord-americana Mikaela Shiffrin.
Demà serà el torn de Bartumeu Gabriel, que farà el debut a la Copa del Món, també en eslàlom a Levi.