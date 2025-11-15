POLIESPORTIU
Andorra celebra mig segle d’olimpisme
Es commemoren els 50 anys des del reconeixement del COI
El Comitè Olímpic Andorrà (COA) va celebrar un acte ahir per commemorar mig segle d’olimpisme al país en una jornada emotiva amb un sopar de gala que va reunir per primera vegada els quatre presidents que ha tingut l’ens en aquests 50 anys: Isidre Baró, Lluís Molné, Jaume Martí i Xavier Espot Miró. Corria el 1971 quan el COA va aprovar els seus estatuts, però no va ser fins al 1975 quan va passar a ser membre de ple dret del Comitè Olímpic Internacional gràcies a la feina d’Isidre Baró, que va recordar el llarg procés fins a aconseguir-ho, i que “a partir d’allà, cada quatre anys [actualment cada dos] les banderes andorranes s’han passejat per arreu del món”, un cop Samaranch va confirmar-li l’admissió del COA.
Ara, 50 anys després d’aquest reconeixement, l’actual president, Xavier Espot Miró, va admetre que el COA té una gran salut, i va destacar que “és un dia de molta emoció, ja que ens trobem tota la família olímpica i per primera vegada hem pogut fer una foto amb tots els presidents” i va afegir que “és un dia d’alegria on la família olímpica podrà gaudir d’aquest aniversari, a més d’un record per a tots els que no hi són, tenim ja 50 anys i anem a pels 50 següents”
A més dels quatre presidents, l’acte celebrat a l’Andorra Park Hotel va comptar amb representants de l’executiu, amb el cap de Govern, Xavier Espot, al capdavant, dels comuns, de les federacions, o esportistes en actiu com Mònica Doria i Pol Moya, i passats, com Carles Font, a més d’Andbank, com a principal patrocinador de l’entitat.