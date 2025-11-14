POLÍTICA ESPORTIVA
La Llei de l’Esport s’adapta al nou temps
La nova normativa obligarà COA i federacions a tenir paritat a les directives i reforça la base
El Consell General va aprovar ahir per unanimitat el projecte de llei de modificació de la Llei de l’Esport, en un debat en què gairebé no va haver-hi punts de discrepància més enllà de la figura de la fundació de l’esport, encara no constituïda des del 2018, quan va aprovar-se l’anterior llei. Aquest va ser l’únic element de fricció, però malgrat això, la modificació normativa va tirar endavant amb el suport de totes les forces de l’hemicicle. Entre els principals canvis legislatius, a partir d’ara el COA i les federacions (el comitè paralímpic i la fundació de l’esport també si s’acaben constituint) hauran de tenir paritat a les seves juntes directives. La igualtat de gènere també es tindrà en compte per al repartiment de subvencions, igual que el foment de l’esport de base o el suport als col·lectius amb majors dificultats, i també s’adaptarà el marc normatiu de les societats anònimes i es dotarà de més recursos l’Agència Andorrana Antidopatge.
“[La llei] Referma la voluntat de seguir treballant plegats per un esport andorrà més fort”
L’encarregada de defensar el projecte per part de l’executiu va ser la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, que va assenyalar que aquesta normativa “reforça la visió que tenim de l’esport”, a més d’assenyalar que “no fem una nova llei, fem créixer una llei que ja funcionava, evoluciona i s’adapta al nou temps”. Bonell va destacar que “la modificació no canvia l’esperit, sinó que el consolida i adapta a la realitat esportiva d’un esport més professional, inclusiu i exigent”, i va afegir que “les federacions i els clubs han guanyat solidesa, els esportistes cada cop tenen més projecció i la societat vol més garanties en la protecció de menors, la igualtat de gènere o la transparència”. Per últim, va cloure que la normativa “referma la voluntat de seguir treballant plegats per un esport andorrà més fort, segur, inclusiu i amb molt futur”.
“El que s’ha de fer és reforçar l’administració existent [...] en lloc de crear noves estructures”
L’oposició va votar favorablement en bloc (moltes de les novetats en igualtat corresponen a esmenes dels grups de la minoria) i l’única discrepància va ser la de Concòrdia amb la fundació de l’esport. La consellera Núria Segués va criticar que la modificació legislativa mantingui aquesta figura com a la llei del 2018 quan no s’ha constituït. “Es torna a incloure sense aportar cap element nou”, va afirmar, a més de destacar que “el que s’ha de fer és reforçar l’administració existent, donar recursos i desenvolupar tasques en lloc de crear noves estructures”.