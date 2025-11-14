FUTBOL

L’FC Andorra té el dubte de Merquelanz per jugar a Albacete

Ibai Gómez no podrà comptar amb Owono ni amb Antal, convocats amb les seleccions

Merquelanz, la setmana passada a El Alcoraz.FC Andorra

L’FC Andorra va marxar ahir cap a Albacete per enfrontar-se demà al conjunt manxec (16.00 hores) a la recerca de trencar la mala dinàmica de resultats, amb sis partits sense vèncer. Per fer-ho, els tricolors no saben encara si podran comptar amb Martín Merquelanz, titular la setmana passada a Osca, però que serà dubte per al duel de demà després de patir unes molèsties a l’entrenament d’ahir al Comunal. “Merquelanz ha notat una petita molèstia i no podrà ser titular gairebé segur a Albacete”, va assegurar ahir el tècnic tricolor, Ibai Gómez, a la roda de premsa prèvia. Un entrenador que tampoc tindrà disponible el porter Jesús Owono, titular també dissabte passat, ni el central Antal Yaakobishvili, tots dos amb les seves seleccions, que es perdran el duel al Carlos Belmonte.

“Només per probabilitat, estem més a prop de guanyar”Ibai Gómez, Entrenador de l'FC Andorra

Sobre l’estat de l’equip, Ibai va manifestar que “per molt que no guanyéssim l’altre dia, crec que sortim reforçats en la idea i la proposta de l’equip”, i va afegir que “només per probabilitat, estem més a prop de guanyar”.

BOMBA, DOMÈNECH I VILÀ, CONVOCATS AMB CATALUNYA

Marc Bombardó, Marc Domènech i Martí Vilà van ser convocats per la selecció catalana per al partit amistós que es disputarà dimarts davant de Palestina a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Els tres futbolistes de l’FC Andorra seran els únics representants a la convocatòria de Catalunya de Segona Divisió en una llista que compta amb jugadors de Primera Divisió, de Primera RFEF i també de Segona RFEF.

Palestina jugarà abans un altre amistós, davant del País Basc.
