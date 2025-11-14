FUTBOL
L’FC Andorra té el dubte de Merquelanz per jugar a Albacete
Ibai Gómez no podrà comptar amb Owono ni amb Antal, convocats amb les seleccions
L’FC Andorra va marxar ahir cap a Albacete per enfrontar-se demà al conjunt manxec (16.00 hores) a la recerca de trencar la mala dinàmica de resultats, amb sis partits sense vèncer. Per fer-ho, els tricolors no saben encara si podran comptar amb Martín Merquelanz, titular la setmana passada a Osca, però que serà dubte per al duel de demà després de patir unes molèsties a l’entrenament d’ahir al Comunal. “Merquelanz ha notat una petita molèstia i no podrà ser titular gairebé segur a Albacete”, va assegurar ahir el tècnic tricolor, Ibai Gómez, a la roda de premsa prèvia. Un entrenador que tampoc tindrà disponible el porter Jesús Owono, titular també dissabte passat, ni el central Antal Yaakobishvili, tots dos amb les seves seleccions, que es perdran el duel al Carlos Belmonte.
“Només per probabilitat, estem més a prop de guanyar”
Sobre l’estat de l’equip, Ibai va manifestar que “per molt que no guanyéssim l’altre dia, crec que sortim reforçats en la idea i la proposta de l’equip”, i va afegir que “només per probabilitat, estem més a prop de guanyar”.
BOMBA, DOMÈNECH I VILÀ, CONVOCATS AMB CATALUNYA
Palestina jugarà abans un altre amistós, davant del País Basc.