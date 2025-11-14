REPORTATGE
Festa albanesa amb patiment
Albània està més a prop que mai de classificar-se per a un Mundial per primer cop a la seva història, i va notar-se ahir pel país. Ja des de primera hora molts aficionats albanesos es van deixar veure per les artèries comercials del centre del país abans de fer via cap a Encamp per seguir amb la prèvia pels bars de la vila encampadana abans de gaudir i patir el partit. En total, uns 1.500 aficionats van desplaçar-se des d’Albània. O almenys, sent d’Albània, i és que persones d’origen balcànic vingudes des de diversos punts d’Europa van arribar al Principat per donar suport als seus a la recerca d’una històrica classificació.
Els albanesos van deixar-se veure al llarg del dia pel país
La gentada visitant va notar-se i és que els accessos a Encamp van estar mig col·lapsats bona part de la tarda, mentre els afeccionats balcànics es deixaven veure pels voltants del Nou Estadi de la FAF sota estrictes mesures de seguretat, especialment els prop de 150 aficionats radicals que van estar en tot moment escortats per la policia i amb els gossos del cos d’ordre posant algun aficionat més nerviós de l’esperat mentre balbucejava un “no, no, no” quan se li acostava el ca policial. Mentrestant, el públic normal anava gaudint de l’última cervesa abans d’entrar al camp. Un camp on els albanesos ocupaven mitja tribuna, mig lateral i part del gol, i on van anar esclatant primer amb la sortida dels seus a escalfar, després amb l’himne nacional i, posteriorment, amb cada aproximació dels seus en un estadi amb clara majoria d’Albània. Conscients que la victòria no arribava, alguns estaven mig moixos, però no el sector més sorollós, que no va deixar d’animar en cap moment, especialment amb el gol que va fer esclatar la bogeria i amb el triomf final a la petita Tirana que era ahir Encamp.