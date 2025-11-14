Aniversari
El COA celebra els 50 anys de la seva fundació
L'organisme ha celebrat un sopar de gala a l'Andorra Park Hotel
El Comitè Olímpic Andorrà ha celebrat aquesta nit els 50 anys des de la seva fundació al 1975. L'organisme ha celebrat un sopar de gala a l'Andorra Park Hotel amb bona part de la família olímpica del país, amb esportistes actuals i retirats, representants de les federacions, dels comuns, i del Govern, amb el cap de l'Executiu, Xavier Espot, al capdavant, així com de patrocinadors, com el principal esponsor del comitè, Andbank. A més, també s'ha reunit als quatre presidents que ha tingut el COA en aquests 50 anys d'història, amb el fundador Isidre Baró, Lluís Molné, Jaume Martí, i l'actual màxim dirigent, Xavier Espot Miró.
Baró ha recordat el llarg procés que va haver fins que es va poder constituir el COA i entrar a formar part de ple dret de la família olímpica mundial, mentre que l'actual president de l'entitat, Espot Miró, ha afirmat que "avui és un dia de molta emoció, ja que ens trobem tota la família olímpica i per primera vegada hem pogut fer una foto amb tots els presidents" i va agregar que "és un dia d'alegria on la família olímpica podrà gaudir d'aquest aniversari, a més d'un record per a tots els que no hi són, tenim ja 50 anys i anem a pels 50 següents".