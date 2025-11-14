CURSES DE MUNTANYA
Ari Fenés deixa l’equip nacional per centrar-se en l’atletisme
Ari Fenés no seguirà a l’equip nacional de curses de muntanya de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM). L’ens va anunciar ahir que una de les puntes de llança del trail nacional emprendrà un nou camí i deixarà l’estructura de la federació per centrar-se en l’atletisme, disciplina que durant els últims anys ha anat compaginant amb l’skyrunning. De fet, Fenés va ser plata als 10.000 metres dels Jocs dels Petits Estats a Malta 2023 i també va repetir l’estiu passat al país, tot i que sense endur-se cap metall.
El president de la FAM, Patrick Frases, va manifestar sobre aquesta baixa que “lamentem molt la decisió que ha pres l’Ariadna, que ens fa perdre un dels grans referents esportius actuals de la FAM”, i va agregar que “no podem fer res més que respectar-ho i desitjar-li el millor, perquè ens ha donat moltes alegries i això cal no oblidar-ho”. Per últim, Frases va cloure que “valorem molt l’actitud que ha tingut sempre envers la FAM”.