FUTBOL
Villahermosa assegura que la tendència es revertirà
Dani Villahermosa es va mostrar convençut que l’equip sabrà reaccionar després de l’empat a El Alcoraz i revertir la situació a la lliga, on l’FC Andorra només ha sumat tres punts de 18. “Vam sortir dolguts del partit d’Osca. Crec que el teníem pràcticament guanyat, però per circumstàncies se’ns va torçar”, va admetre. Tot i això, el migcampista tricolor assegura que el vestidor està “renovat i amb ganes que arribi dissabte per competir i sumar els tres punts a Albacete”. Villahermosa va defensar que l’equip “segueix el camí correcte”. A més, dels últims sis partits “n’hem merescut guanyar més d’un”. Segons el jugador, al grup només li falta “encert a l’últim terç”, però destaca que “l’altre dia l’equip va competir bé i et marquen al final a pilota aturada i després de penal”.
Allunyant excuses, va reconèixer que “no estem tenint aquella bona sort que al principi sí que vam tenir, però segur que això canvia aviat”. Finalment, en l’àmbit personal, assegura trobar-se “molt còmode i a bon nivell”.