FUTBOL
La selecció catalana convoca a tres jugadors de l'FC Andorra per enfrontar-se a Palestina
Marc Bombardó, Marc Domènech i Martí Vilà han estat citats pel duel de dimarts vinent
La selecció catalana ha convocat a tres futbolistes de l'FC Andorra pel duel que disputarà dimarts vinent davant de Palestina. Els defenses Marc Bombardó i Martí Vilà i el migcampista Marc Domènech han estat citats pel seleccionador català, Gerard López, pel partit del dia 18 de novembre a les 18.30 hores a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuic, a Barcelona.
El conjunt tricolor s'enfrontarà aquest dissabte a l'Albacete a domicili, i tindrà setmana neta, ja que el següent duel serà dissabte 22 davant del Castelló al Nou Estadi de la FAF d'Encamp.