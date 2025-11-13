AUTOMOBILISME
El Ral·li d’Andorra Històric tindrà 51 participants
La 54a edició del Ral·li d’Andorra Històric comptarà amb 51 participants en la cita reservada per a vehicles històrics que se celebrarà entre demà i dissabte, i que tindrà Andorra la Vella com a epicentre. La modalitat de Velocitat i Velocitat Open, amb 24 participants, comptarà amb antics guanyadors del ral·li, com Gerard de la Casa i Ferran Font. També hi haurà antics triomfadors en Regularitat, amb 27 vehicles, com Carles Santacreu, Sergi Giralt o Joan Carrancà.
Durant la jornada de demà es faran les diferents verificacions a l’aparcametnt de Prada Casadet i l’acció arrencarà dissabte a les 9.30 hores des del mateix punt.