REPORTATGE
Un precedent perillós
La resolució del contenciós entre Eder Sarabia i l’FC Andorra marca un precedent jurídic i esportiu que pot canviar la manera com s’entenen els contractes professionals al país. El Tribunal de Batlles ha declarat que l’acomiadament de Sarabia i dels seus ajudants, Jon López i Guillermo Gómez, va ser indegut, però ha considerat que el club no haurà d’abonar cap quantitat addicional, ja que havia dipositat prèviament 218.000 euros a la Batllia, una xifra superior als 175.370 euros més interessos que fixa la sentència. El tribunal, però, no es limita a la qüestió econòmica. La resolució estableix que la Llei laboral andorrana és la que regeix en aquests casos, per damunt de les clàusules federatives que la RFEF (Federació Espanyola de Futbol) imposa als tècnics de Primera i Segona Divisió. D’aquesta manera, es rebutja que les normes espanyoles tinguin validesa automàtica al Principat, ja que el contracte de Sarabia era de durada determinada i especial, propi del món esportiu, i no indefinit. La Batllia reconeix, a més, que a Andorra existeix la figura del comiat no causal, que redueix notablement les indemnitzacions respecte al model espanyol, i qualifica el contracte federatiu de la RFEF com un contracte d’adhesió, és a dir, imposat i no negociat i, per tant, no aplicable al dret laboral andorrà.
Comiat indegut, però sarabia no rebrà més indemnització
Sarabia, que havia reclamat 782.740 euros al·legant tenir contracte fins al 2025, veu com la justícia li reconeix una part de la quantitat i recorrerà contra la decisió al Tribunal Superior. El cas, però, deixa establert un nou marc legal que afectarà qualsevol tècnic o jugador que finalitzi contracte de manera abrupta amb un equip professional.