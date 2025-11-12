FUTBOL
La Cultural Lleonesa, el pròxim escull de l’FC Andorra a la Copa del Rei
La Cultural Lleonesa serà el rival de l’FC Andorra a la segona eliminatòria de la Copa del Rei, segons va determinar el sorteig celebrat a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). L’eliminatòria, a partit únic, es disputarà al Reino de León el dia 2, 3 o 4 de desembre, en horari pendent de confirmació per part de la RFEF. El duel arribarà després de la clara victòria tricolor a la primera ronda, en què els d’Ibai Gómez van superar el Valle de Egüés per 1 a 5, en un partit que va evidenciar la diferència de categoria i l’eficàcia ofensiva de l’equip. Ara, el repte serà més exigent, ja que la Cultu milita també a Segona Divisió i comparteix objectius amb l’Andorra a la lliga.
Els dos conjunts es coneixen bé, ja que la temporada passada van coincidir al mateix grup de Primera RFEF, en duels equilibrats i intensos. L’equip tricolor, així, buscarà l’accés als setzens de final de la competició, en què ja entraran en joc els quatre equips de Primera Divisió classificats de la Supercopa d’Espanya: FC Barcelona, Reial Madrid, Atlètic de Madrid i Athletic Club de Bilbao.