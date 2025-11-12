FUTBOL
Competició haurà de tornar a estudiar l’exclusió del Sant Julià
Arran de la decisió de la comissió jurídica esportiva de declarar “anul·lable” la decisió
El comitè de competició de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) tornarà a analitzar des de l’inici el cas de la UE Sant Julià després de la resolució de la comissió jurídica esportiva en què es declaraven “anul·lables” les decisions que van acabar suposant la no inscripcions dels lauredians a la segona categoria del futbol nacional, i també es dictaminava que “han existit irregularitats” en el procés per sancionar el conjunt lauredià. Per tot això, després de la resolució de l’entitat governamental, el procediment haurà de tornar a arrencar des del principi, respectant la normativa de la federació i deixant tres dies per presentar la documentació (com marca el reglament) i no un com la comissió jurídica esportiva va criticar.
Malgrat el reinici de l’expedient, sembla evident que la UE Sant Julià no competirà aquesta temporada perquè no té jugadors per fer-ho (el club es trobava, a més, en fallida a l’estiu i ara està en cessament, i la intenció del club és poder fer-ho la temporada que ve, un cop complerta la sanció imposada el 2023). L’entitat va ser expulsada a la segona categoria el curs 2023-2024 amb la impossibilitat de competir la temporada següent (2024-2025) ni d’ascendir de categoria la posterior (l’actual). Ara, competició haurà de rearbitrar un cas que serà independent de tornar a competir el curs vinent.