Motor
51 equips participaran en el Rally Andorra Històric
La prova se celebrarà aquest cap de setmana amb sortida i arribada a Andorra la Vella
Un total de 51 equips participaran aquest cap de setmana al 54è Rally Andorra Històric, organitzat per la Comissió Esportiva ACA Club. La prova, adreçada a vehicles clàssics, comptarà amb 24 inscrits en les modalitats de Velocitat i Velocitat Open, i 27 en Regularitat i Regularitat Sport.
L’itinerari inclou 251,25 quilòmetres, amb 8 trams cronometrats repartits en dues passades als sectors d’Ordino, Fontaneda, Canillo i Anyós. Les verificacions es faran el divendres 14 de 15 a 18 hores a l’aparcament Prada Casadet, i la sortida oficial serà a les 19 hores al Pont de la Rotonda.
El dissabte 15, la cursa començarà a les 9:30 hores i acabarà a les 18:40 hores, amb diversos talls de carretera previstos durant la jornada a Ordino, Fontaneda i Beixalís.
La prova comptarà amb antics guanyadors com Gerard de la Casa, Ferran Font, Carles Santacreu o Sergi Giralt, així com equips habituals com Jonathan i Laia Domene. A la nova categoria Velocitat Open, sobresurt l’equip català de Marc Comas i Carla Salvat, actuals campions de Catalunya de ral·lis de terra.