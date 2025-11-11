FUTBOL

Tombada l'expulsió del 'Santju'

La comissió jurídica esportiva declara “anul·lable” la no inscripció dels lauredians i assegura que “han existit irregularitats” en el procés

Plantilla de la Unió Esportiva Sant Julià el 2023.

Plantilla de la Unió Esportiva Sant Julià el 2023.UESJ

Andorra la Vella

L’inici mogut de temporada al futbol nacional ha viscut un altre episodi, en aquest cas a la segona categoria, i és que la comissió jurídica esportiva del Govern va donar la raó a la UE Sant Julià en el recurs presentat contra les decisions del comitè de competició i del comitè d’apel·lació de la Federació Andorrana de Futbol, de no inscriure el conjunt lauredià a la Lliga Grup Pirineus. Segons la resolució dictada per l’entitat adscrita a Esports a què ha tingut accés el Diari, es declara que “han existit irregularitats” en el procediment per sancionar la UE Sant Julià, i també és “declaren anul·lables” les decisions de competició i apel·lació perquè “no es va incoar l’expedient sancionador seguint els principis i les regles de la legislació general en matèria sancionadora ni aquelles contingudes al reglament de la FAF”. Per tot això, la comissió jurídica esportiva, a més, adverteix la federació per “la gestió d’un procediment disciplinari sense seguir el procediment marcat pel seu reglament ni la legislació general en la matèria”. Entrant en el detall, la resolució 5/2025 remarca que va haver-hi “vulneració del dret d’audiència i, per tant, indefensió” del Sant Julià, tal com es mencionava a l’escrit del comitè d’apel·lació, i també constata que “s’han produït irregularitats formals en el procés sancionador”, especialment amb els terminis, i que tot això ha “generat indefensió en el club”.

El club havia estat sancionat després de ser exclòs el 2023, i un cop acabada la pena, el comitè de competició de la federació no va admetre la inscripció del Sant Julià a l’agost per la situació econòmica que arrossegava l’entitat. L’òrgan de la FAF argumentava que hi havia cessament de pagaments i fallida, una situació que des de l’ens lauredià es va assegurar que ja no tenia lloc i que hi havia un acord amb la CASS per fraccionar el deute. Apel·lació, posteriorment, no va admetre a tràmit el recurs per “manca de legitimació del recurrent” i va confirmar la primera resolució de competició. Des del club lauredià es va defensar que nous inversors entrarien al club i que s’estava confeccionant una plantilla per jugar a la segona categoria del futbol nacional, però amb aquestes resolucions l’equip no va ser inscrit i, un cop esgotada la via federativa, el club va recórrer a la comissió jurídica esportiva.

Tot i el dictamen favorable, la UE no competirà, ja que l’entitat no té ara jugadors i la competició fa un mes i mig que s’ha iniciat. És per això que els lauredians van explicar al Diari que estan estudiant els passos a seguir, però la intenció és demanar danys i perjudicis a la federació per no haver estat inscrits.

PROTESTA DELS JUGADORS DEL RANGER'S, QUE NO HAN COBRAT

Tot i que la situació semblava que s’havia solucionat, els jugadors del Ranger’s no han cobrat encara les mensualitats que els deu el club i per això els futbolistes van realitzar accions de protesta al duel contra l’FC Santa Coloma de la jornada passada. Els futbolistes van aparèixer primer a la gespa amb la samarreta al revés i després van quedar-se quiets durant el primer minut de partit per denunciar la situació.

A final d’octubre, els futbolistes van decidir no entrenar com a mesura de pressió contra l’entitat pels endarreriments en els pagaments, i fins i tot van negar-se en un primer moment a jugar el duel d’aquell cap de setmana, tot i que finalment sí que van presentar-se al partit. Durant aquella setmana moguda, els representants del club van sufocar els ànims i van assegurar-los que els problemes estaven resolts i que cobrarien pròximament, un fet que encara no s’ha produït i que va desencadenar en la protesta al duel de diumenge.

La situació econòmica i administrativa del club contrasta amb l’aspecte esportiu, i és que el Ranger’s és líder en solitari amb 14 punts en sis partits, i és un dels dos únics conjunts de la lliga que encara no ha perdut cap duel. L’equip no tornarà a jugar fins diumenge 23 de novembre.

L'SPORTING GOLEJA EL CITY ESCALDES I CONTINUA LÍDER

L’Sporting Escaldes va golejar el City Escaldes per 1 a 5 i continua líder de la Lliga Grup Pirineus, la Segona Divisió, amb dos gols de Leonardo Salguero i les dianes de Fabio Serra, Alexandre Correia i Luis Martins. Els escaldencs tenen dos punts més que la Casa de Portugal, que va vèncer amb contundència el Principat per 7 a 0. Tercer, a sis punts del líder, és la UE Santa Coloma B, que va imposar-se al derbi de filials a l’FC Santa Coloma per 1 a 0, mentre que La Massana és quart després de guanyar 9 a 3 el Pirineus United.
