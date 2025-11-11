FUTBOL
Tombada l'expulsió del 'Santju'
La comissió jurídica esportiva declara “anul·lable” la no inscripció dels lauredians i assegura que “han existit irregularitats” en el procés
L’inici mogut de temporada al futbol nacional ha viscut un altre episodi, en aquest cas a la segona categoria, i és que la comissió jurídica esportiva del Govern va donar la raó a la UE Sant Julià en el recurs presentat contra les decisions del comitè de competició i del comitè d’apel·lació de la Federació Andorrana de Futbol, de no inscriure el conjunt lauredià a la Lliga Grup Pirineus. Segons la resolució dictada per l’entitat adscrita a Esports a què ha tingut accés el Diari, es declara que “han existit irregularitats” en el procediment per sancionar la UE Sant Julià, i també és “declaren anul·lables” les decisions de competició i apel·lació perquè “no es va incoar l’expedient sancionador seguint els principis i les regles de la legislació general en matèria sancionadora ni aquelles contingudes al reglament de la FAF”. Per tot això, la comissió jurídica esportiva, a més, adverteix la federació per “la gestió d’un procediment disciplinari sense seguir el procediment marcat pel seu reglament ni la legislació general en la matèria”. Entrant en el detall, la resolució 5/2025 remarca que va haver-hi “vulneració del dret d’audiència i, per tant, indefensió” del Sant Julià, tal com es mencionava a l’escrit del comitè d’apel·lació, i també constata que “s’han produït irregularitats formals en el procés sancionador”, especialment amb els terminis, i que tot això ha “generat indefensió en el club”.
El club havia estat sancionat després de ser exclòs el 2023, i un cop acabada la pena, el comitè de competició de la federació no va admetre la inscripció del Sant Julià a l’agost per la situació econòmica que arrossegava l’entitat. L’òrgan de la FAF argumentava que hi havia cessament de pagaments i fallida, una situació que des de l’ens lauredià es va assegurar que ja no tenia lloc i que hi havia un acord amb la CASS per fraccionar el deute. Apel·lació, posteriorment, no va admetre a tràmit el recurs per “manca de legitimació del recurrent” i va confirmar la primera resolució de competició. Des del club lauredià es va defensar que nous inversors entrarien al club i que s’estava confeccionant una plantilla per jugar a la segona categoria del futbol nacional, però amb aquestes resolucions l’equip no va ser inscrit i, un cop esgotada la via federativa, el club va recórrer a la comissió jurídica esportiva.
Tot i el dictamen favorable, la UE no competirà, ja que l’entitat no té ara jugadors i la competició fa un mes i mig que s’ha iniciat. És per això que els lauredians van explicar al Diari que estan estudiant els passos a seguir, però la intenció és demanar danys i perjudicis a la federació per no haver estat inscrits.
PROTESTA DELS JUGADORS DEL RANGER'S, QUE NO HAN COBRAT
A final d’octubre, els futbolistes van decidir no entrenar com a mesura de pressió contra l’entitat pels endarreriments en els pagaments, i fins i tot van negar-se en un primer moment a jugar el duel d’aquell cap de setmana, tot i que finalment sí que van presentar-se al partit. Durant aquella setmana moguda, els representants del club van sufocar els ànims i van assegurar-los que els problemes estaven resolts i que cobrarien pròximament, un fet que encara no s’ha produït i que va desencadenar en la protesta al duel de diumenge.
La situació econòmica i administrativa del club contrasta amb l’aspecte esportiu, i és que el Ranger’s és líder en solitari amb 14 punts en sis partits, i és un dels dos únics conjunts de la lliga que encara no ha perdut cap duel. L’equip no tornarà a jugar fins diumenge 23 de novembre.