FUTBOL
Rival de 1a RFEF o 2a Divisió a la Copa
El sorteig de la segona ronda tindrà lloc avui a les 13.00 hores a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas
L’FC Andorra tornarà a ser protagonista al sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei, que tindrà lloc a les 13.00 hores a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Després d’eliminar el Valle de Egüés a la primera ronda, els d’Ibai Gómez coneixeran ara el seu pròxim rival en un sorteig que, per criteris geogràfics, els situa dins del grup d’equips del nord d’Espanya.
Antal Yaakobishvili i el porter owono han estat citats per les seves seleccions
La RFEF ha dividit els 56 classificats en dos blocs per proximitat, i això deixa el conjunt tricolor amb rivals potencials de Primera RFEF o Segona Divisió, ja que no pot enfrontar-se amb un equip de Primera ni amb un de categoria inferior. Entre els conjunts de Primera RFEF apareixen el Racing de Ferrol, la Ponferradina, el Pontevedra i el Sabadell. Dos d’aquests noms evoquen records recents per a l’afició tricolor, ja que la Ponfe va ser el rival a la final del play-off d’ascens a Segona, mentre que un hipotètic duel a la Nova Creu Alta suposaria el retrobament amb Ferran Costa, extècnic tricolor, ara a la banqueta arlequinada. Si la bola del sorteig associa l’Andorra amb un equip de Segona Divisió, les opcions serien el Mirandés, Racing de Santander, Eibar, Sporting, Burgos, Deportivo, Cultural Lleonesa, Osca o Saragossa. En aquest cas, el conjunt tricolor podria jugar en condició d’equip local sempre que el seu nom sigui el que surti primer en el moment de l’emparellament.
D’altra banda, l’FC Andorra va anunciar una doble convocatòria internacional. El porter Jesús Owono ha estat cridat per Guinea Equatorial per disputar dos amistosos previs a la Copa Àfrica, davant Kènia el divendres i Comores el dimarts 18, mentre que el central Antal Yaakobishvili ha estat citat amb el combinat sub 21 d’Hongria, que afrontarà un amistós el dijous a Budapest davant les Illes Fèroe i un partit de classificació per al Campionat d’Europa, al mateix escenari, contra Croàcia.