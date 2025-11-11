Esports d'hivern
L'esquí andorrà estarà present en totes les disciplines aquesta temporada
La campanya 2025-26 tindrà a Joan Verdú, Cande Moreno i Irineu Esteve, com a màxims exponents
La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha presentat la nova temporada 2025-2026 en un acte celebrat a l’Unsquare d’Andorra la Vella, amb la participació de tots els esportistes, tècnics, dirigents i representants institucionals. L’objectiu comú: consolidar l’alt rendiment i projectar l’esquí andorrà a nivell internacional.
En alpí masculí, Joan Verdú liderarà la presència andorrana al circuit complet de la Copa del Món, amb l’objectiu de mantenir la regularitat i seguir entre l’elit. En femení, Cande Moreno aspira a classificar-se per a les Finals de Kvitfjell, mentre que Jordina Caminal continuarà sumant experiència. En tècnica, Carla Mijares disputarà tot el calendari de Copa del Món amb la meta d’entrar entre les 30 millors.
En fons, Irineu Esteve centra la temporada en els Jocs Olímpics, mentre que Gina del Rio vol consolidar-se a la Copa del Món i competir també al Mundial U23.
L’equip nacional masculí, amb Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornellà, buscarà situar-se entre els 150 millors del rànquing mundial, mentre que Íria Medina encapçalarà l’equip femení en absència de Clàudia Garcia, en recuperació d’una lesió.
La FAE també impulsa les joves promeses a través dels grups U19 i U16 de l’EEBE, orientats a la formació i la preparació per a l’elit, així com les disciplines de freeride, amb Joan Aracil, i telemark, amb Lucas Pagès, que competiran en cites internacionals.