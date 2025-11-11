FUTBOL
La Cultural Lleonesa, rival de l'FC Andorra a la Copa del Rei
El duel es disputarà a Lleó el 2, 3 o 4 de desembre
La Cultural Lleonesa, de Segona Divisió, serà el rival de l'FC Andorra a la segona eliminatòria de la Copa del Rei. L'eliminatòria serà a partit únic i es disputarà a Lleó el 2, 3 o 4 de desembre. El conjunt tricolor podia enfrontar-se a un conjunt de Primera RFEF o de Segona Divisió, i li ha tocat creu, ja que el rival és de la seva mateixa categoria i, a sobre, haurà de jugar com a visitant.
En cas de passar l'eliminatòria, els homes d'Ibai Gómez podrien rebre a un equip de Primera Divisió al Nou Estadi de la FAF a Encamp.