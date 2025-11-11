Competició marítima
El 36è Gran Premi d’Andorra consolida la vela com a símbol esportiu del país
Hi han participat 200 embarcacions, en el que ha estat una edició plena de germanor i vaixells nacionals
El 36è Gran Premi del Principat d’Andorra ha tancat una edició per recordar amb més de 200 embarcacions participants de les classes Optimist, ILCA, Europa i 420, reafirmant-se com una de les cites més importants del calendari nàutic.
La competició, celebrada aquest cap de setmana al Club Nàutic Arenys de Mar, va transcórrer en un ambient d’amistat i esportivitat, amb diverses proves disputades malgrat les condicions de vent variable.
L’acte va comptar amb la presència del secretari d’Estat d’Esports i Joventut, Alain Cabanes, que va destacar l’impuls creixent de la vela andorrana i el paper de la Federació Andorrana de Vela com a motor d’aquest esport. També hi va assistir el representant de la Federació Catalana de Vela, el senyor Garriga.
La nova presidenta de la Federació, Bàrbara Vives, va liderar una edició marcada per l’energia renovada, la gran participació i la col·laboració entre institucions.
La cloenda va ser una autèntica festa de germanor amb regatistes, famílies i clubs, que van gaudir d’un ambient festiu i del lliurament de premis i sortejos. Amb aquest èxit, el Gran Premi reafirma la seva vocació de pont entre Andorra i el mar, i impulsa noves generacions de navegants apassionats per la vela.