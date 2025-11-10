FUTBL
La UE Santa Coloma goleja l’Inter i presenta la candidatura
El Ranger’s segueix líder després de signar les taules davant l’FC Santa Coloma (0-0)
La vuitena jornada de la Lliga Multisegur Assegurances va deixar gols, emoció i alguns moviments a la part alta de la classificació. El gran triomf del dia va ser per a la UE Santa Coloma, que va golejar per 4 a 1 l’Inter Escaldes en un duel directe entre dos equips aspirants a tot. Els gols de Sergio Castañeda (5’), Borja Arellano (72’), Adrián Amorós (86’) i Pablo Margallo (90’) van confirmar el moment dolç dels colomencs, tot i l’empat provisional que havia signat Faysal Chouaib pels escaldencs (57’). Per part seva, l’FC Ordino va sumar la seva segona victòria consecutiva en imposar-se per 3 a 1 al CE Carroi, amb dianes de Chris-Elisee Soumahoro en pròpia porta (22’), Borja Morales (64’) i Aritz Cuadrado (85’), mentre que David Argüelles (83’), també en pròpia porta, va fer l’únic gol del Carroi. Els ordinencs, en clara línia ascendent, s’acosten a la zona noble.
D’altra banda, el Penya Encarnada va vèncer per la mínima (0-1) el CF Esperança gràcies a un penal transformat per Diego Llorente al minut 43 i van saber patir i mantenir l’avantatge fins al final. Finalment, malgrat els triomfs dels perseguidors, el Ranger’s continua com a líder en solitari, després d’empatar sense gols davant l’FC Santa Coloma a l’Estadi Nacional. Amb la lliga cada cop més compacta i els equips de dalt separats per marges mínims, el campionat comença a entrar en una fase definitòria.